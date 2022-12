Heldenontvangst voor spelers Marokko in Rabat na historische WK-prestatie

met Video De derde wereldti­tel van Argentinië: verlost van vloek en tweede wereldkam­pi­oen die openingsdu­el verliest

Argentinië heeft onder leiding van Lionel Messi na een zinderende finale de derde wereldtitel in de historie veroverd. Na 1978 en 1986 is het nu dus raak in 2022, in Qatar. In dit artikel leest u de meest opvallende feitjes en statistieken.

18 december