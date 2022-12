In de schijnwerpers: Hakim Ziyech schaart zich in historische troostfinale in fraai Afrikaans rijtje

Cijfers

Programma van vandaag op het WK in Qatar

Zoals gezegd is het voor Marokko de eerste keer dat het land om een WK-medaille strijdt. Voor Kroatië, dat op het vorige WK de finale van Frankrijk verloor, is het de tweede keer dat ze de troostfinale spelen. In 1998 wonnen de Kroaten brons door Nederland te verslaan in de strijd om de derde plek. Na de 0-1 van Robert Prosinecki maakte Boudewijn Zenden nog wel de 1-1 voor Oranje, maar uiteindelijk was het de topscorer van het toernooi die met de 1-2 WK-brons naar Kroatië bracht: Davor Suker. Komt daar vanavond een tweede bronzen medaille bij of schrijft Marokko historie? Aftrap is om 20.00 uur.