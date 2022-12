In de schijnwerpers: Zlatko Dalic (56), de man die al twee WK’s vriend en vijand verbaast met Kroatië

Als speler was Zlatko Dalic bepaald geen hoogvlieger. De in het Bosnische Livno geboren coach speelde als middenvelder bij Hajduk Split, Dinamo Vinkovci, Budúcnost Titograd, Velez Mostar en Varteks. Bij laatsgenoemde club speelde Dalic veruit de meeste wedstrijden en daar begon hij in 2004 bovendien zijn trainerscarrière. Via Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Al Faisaly, Al-Hilal en Al Ain werd Dalic in 2017 de opvolger van Ante Cacic.



De WK-prestaties van Dalic zijn om door een ringetje te halen. Op het WK 2018 in Rusland werd vriend en vijand verbaasd met een plek in de finale tegen Frankrijk en ook nu in Qatar staan de Kroaten bij de laatste vier. Daarmee wordt de vervelende smaak van het teleurstellend verlopen EK van vorig jaar (uitschakeling in de achtste finale tegen Spanje) weggespoeld. Lukt het Dalic om zijn ploeg wéér naar een WK-finale te leiden? Dan schaart hij zich in een illuster rijtje.