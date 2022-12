Internationale media én wereldleiders roemen ‘magnifiek’ Marokko: ‘Jullie schrijven voetbalgeschiedenis’

Buitenlandse media zijn vol lof over het spel van Marokko. De ploeg verloor in de halve finale van het WK weliswaar met 2-0 van Frankrijk, maar stal de harten van de voetballiefhebbers. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden zat op het puntje van zijn stoel. ,,Opmerkelijk om te zien hoeveel dit team heeft kunnen bereiken.”

Le Figaro zag dat Frankrijk het maar wat zwaar had: ,,We moesten vechten, ons losrukken, buigen zonder te breken, tegen magnifieke Marokkanen van heldenmoed (2-0)”, schrijft de Franse krant. ,,Les Bleus hebben niet hun grootse kant laten zien tegen het dappere Marokko”, oordeelt de Franse analist Vincent Duluc onverbiddelijk in L’Equipe.

So Foot zag het na rust dominerende Marokko werd gestuit door ‘het koude cynisme van de Blues van Deschamps.’ Het Frans blad, dat lyrisch is over het optreden van Sofyan Amrabat, vindt dat de ploeg van Walid Regragui het land op de kaart heeft gezet. ,,Marokko is het eerste Afrikaanse land dat een halve finalist is op het WK, maar het belangrijkste voor Marokko: voor eeuwig hebben de ‘Leeuwen’ hun onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de voetbalatlas.’’

Complimenten voor Amrabat waren er ook van niemand minder dan de Franse president Emmanuel Macron. Die zou volgens transfergoeroe Fabrizio Romano de kleedkamer van Marokko zijn binnengelopen om de oud-speler van FC Utrecht en Feyenoord te vertellen dat hij de beste middenvelder van het WK was. Macron stuurde zelf ook nog een tweet waarin hij Marokko feliciteerde. ,,Jullie schrijven voetbalgeschiedenis.’’

Macron is niet de enige wereldleider die onder de indruk was van Marokko. Ook de Amerikaanse president Joe Biden was vol bewondering. ,,Het maakt niet wie je aanmoedigt, het was opmerkelijk om te zien hoeveel dit team heeft kunnen bereiken", twitterde Biden, die het duel bekeek met de Marokkaanse premier Aziz Akhannouch.

Ook in Engeland oogst het spel van de Marokkanen volop bewondering. Marokko voerde de druk op Frankrijk maximaal op, schrijft voetbalverslaggever Phil McNulty bij de BBC. Uiteindelijk moest ‘de inspanning en geestdrift’ van de Marokkanen het echter afleggen tegen het ‘klinische spel’van de Fransen, aldus McNulty. The Guardian oordeelt dat Marokko ‘uitzonderlijk goed’ was en dat Frankrijk ‘beefde en kromp onder druk van een geconcentreerd Marokkaans weerfront’.

,,De WK-droom van Marokko is ten einde ondanks een dappere poging om de regerend wereldkampioen te verslaan", schrijft The Daily Mail. ,,Coach Walid Regragui is ongelooflijk slim geweest met zijn tactiek, hij vond manieren om te winnen zonder risico’s te nemen en stelde zijn spelers bloot aan potentieel sterkere, meer ervaren tegenstanders.”

Volledig scherm Marokko-uitblinker Sofyan Amrabat voorkomt met een uiterste krachtsinspanning dat Kylian Mbappé gevaarlijk wordt. © AFP

Het Duitse voetbaltijdschrift Kicker schrijft dat de Marokkanen met ‘opgeheven hoofd kunnen weglopen.’ Niet alleen zijn de ‘Leeuwen van de Atlas’ het eerste Afrikaanse team dat de halve finale van een WK bereikt, maar op weg daar naartoe hebben ze oud-wereldkampioen Spanje en Portugal verslagen.

La Gazetta dello Sport kopt dat Theo Hernández, die de openingstreffer maakte, ‘Frankrijk naar de finale sleept. Maar Marokko komt als beste uit de bus’. De Italiaanse krant noemt de Marokkanen ontembaar en schrijft dat ze het vooral hebben afgelegd tegen de grotere internationale ervaring van Les Bleus.

Het Belgische Sporza constateert dat Marokko na de rust domineerde. ,,De Marokkanen sneden toch gemakkelijk door de boter de zestien binnen, maar afwerken lukte telkens niet”, aldus Sporza. ,,Het is het einde van een geweldig verhaal”, concludeert ook de Marokkaans-Belgische voetbaltrainer Mo Messoudi bij Sporza. ,,Frankrijk heeft helaas gespeeld hoe ik, en velen met mij, niet wou: achteroverleunen en hopen op een klasseflits van Mbappé of Griezmann.”

