Iraanse vrouwen willen dat FIFA hun land uitsluit van WK in Qatar: ‘Onze bond is directe bedreiging’

De Iraanse vrouwenrechtengroep Open Stadiums wil dat hun land wordt uitgesloten van deelname aan het WK voetbal in Qatar. Volgens de groep doen Iraanse autoriteiten te weinig voor het toelaten van vrouwen in stadions bij voetbalwedstrijden en laat het recente geweld tegen demonstranten in het land zien hoe slecht de regering met haar eigen volk omgaat.

Open Stadiums beroept zich in een brief aan de FIFA op artikel 3 en 4 van de statuten van de wereldvoetbalbond, die gaan over mensenrechten en het tegengaan van discriminatie op basis van onder meer geslacht. Een gevolg van een overtreding van deze regels zou schorsing of uitsluiting van het internationale voetbal kunnen zijn.

,,De Iraanse voetbalbond is niet alleen medeplichtig aan de misdaden van het regime. De bond is een directe bedreiging voor de veiligheid van vrouwelijke fans in Iran en overal waar ons nationale team speelt”, staat in de brief. ,,Waarom zou de FIFA Iran en zijn vertegenwoordigers een wereldpodium geven, terwijl het land niet alleen weigert fundamentele mensenrechten te respecteren, maar ook zijn eigen volk martelt en vermoordt?”

| Alireza Jahanbakhsh

Iraanse voetbalinternationals, onder wie Feyenoord-aanvaller Alireza Jahanbakhsh, hebben zich via sociale media uitgesproken tegen het geweld op vrouwen in hun land.

Ondanks druk vanuit de mondiale federatie heeft de Iraanse voetbalwereld de laatste jaren maar in heel beperkte mate vrouwen toegelaten bij wedstrijden. Iran doet eind dit jaar voor de zesde keer mee aan het WK en speelt in de groepsfase tegen Engeland, Wales en de Verenigde Staten.

In Iran gingen deze maand woedende burgers de straat op na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Ook donderdag gingen de protesten door in verschillende steden. De politie grijpt vaak hard in. In bijna twee weken tijd zijn volgens een mensenrechtengroep zeker 83 doden zijn gevallen. De Iraanse voetballers protesteerden deze week tegen het geweld door voorafgaand aan de oefeninterland tegen Senegal lange zwarte jassen te dragen over hun tenue, zodat het logo van de nationale bond niet zichtbaar was.