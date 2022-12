Kylian Mbappé (23) dankzij hattrick topscorer aller tijden in WK-finales, in voetsporen Geoff Hurst

Met twee doelpunten in 97 seconden zette Kylian Mbappé de WK-finale tegen Argentinië compleet op zijn kop. De 23-jarige Fransman hielp zijn land uit kansloos geachte positie terug in de wedstrijd en maakte in de verlenging zijn hattrick compleet, waardoor hij in de voetsporen trad van enkele grootheden.

Mbappé was lange tijd onzichtbaar in de finale, maar schoot Frankrijk vanaf de penaltystip terug in de wedstrijd en tekende anderhalve minuut later al voor de gelijkmaker. Mbappé werd zodoende de eerste speler met twee goals in een WK-finale sinds Ronaldo in 2002. De oud-spits van PSV schoot Brazilië destijds naar een 0-2 overwinning op Duitsland.

Daar bleef het echter niet bij voor de pijlsnelle aanvaller van Paris Saint-Germain. Nadat Lionel Messi in de verlenging voor de 3-2 had gezorgd, mocht Mbappé kort voor tijd opnieuw aanleggen vanaf elf meter. De Fransman schoot overtuigend raak en completeerde zijn hattrick. Mbappé werd de eerste finalist met een hattrick sinds Geoff Hurst in 1966.

Mbappé staat op zijn 23ste al voor de tweede keer in de finale van het wereldkampioenschap. Vier jaar geleden was hij trefzeker in de gewonnen finale tegen Kroatië. Dankzij zijn hattrick tegen Argentinië is Mbappé nu in zijn eentje topscorer in WK-finales. Met vier doelpunten in de eindstrijd staat hij nu boven Zinédine Zidane, Vavá, Hurst en Pelé.

