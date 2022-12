Lionel Messi's missie volbracht: Argentinië wereldkampioen na krankzinnige finale

In één van de mooiste finales ooit moesten strafschoppen aanwijzen wie de wereldtitel zou pakken in Qatar. De Argentijnen wonnen de serie (4-2) met Montiel die de beslissende penalty achter Lloris mikte, nadat het na 120 minuten spektakel 3-3 stond.

Wat een ongelooflijke spektakelstuk leverden de spelers van Argentinië en Frankrijk af in Lusail. Frankrijk keerde in de reguliere speeltijd terug van 2-0 naar de 2-2 en dat dat kunstje nog eens over in de verlenging toen het de 3-2 van Lionel Messi wist te repareren. Drie treffers van Kylian Mbappé, die nieuwe vaandeldrager van het mondiale voetbal, zorgden voor een strafschoppenserie. De Argentijnen misten niet eenmaal.

En dus vloeiden er weer vreugdetranen. De eerste tranen van de avond, die van Ángel Di Maria waren er al voor rust. Ze deden denken aan de Italiaan Marco Tardelli die in 1982 de Italianen in de eindstrijd van het WK op 2-0 had gezet. Dat was destijds de beslissing, diep in de tweede helft. Maar Di Maria maakte de 2-0 tegen de Fransen ver voor rust. En dus kon er nog van alles gebeuren en dat bleek ook.

Maar eerste de treffer van Di Maria. Die rondde een werkelijk flitsende Argentijnse counter vakkundig af. De architect was Alexis Mac Allister. De middenvelder zette de aanval op en via Lionel Messi en Julian Álvarez verscheen hij na een loopactie in de diepte gevaarlijk voor het doel van de Fransen. De bal breed was op maat en Di Maria zorgde dat zijn inzet laag bleef om zodoende al voor 2-0 te zorgen.

Volledig scherm Ángel Di Maria is uitzinnig van vreugde na zijn doelpunt in de WK-finale. © ANP / EPA

In de wedstrijd waarin het in de aanloop uiteraard om zijn vriend en vedette Lionel Messi ging, liet Di Maria zich nadrukkelijk zien. De aanvaller nam ook het leeuwendeel van de openingstreffer voor zijn rekening. Ousmane Dembélé stapte eerst te opzichtig in en Di Maria sneed meteen het zestienmetergebied in. Daar wachtte hij even op het contact de de Franse aanvaller ongetwijfeld zou gaan maken en de Poolse arbiter Szymon Marciniak beloonde die valpartij meteen met een strafschop.

Deschamps grijpt in na strafschop Messi

Messi ontfermde zich over dat klusje en de Fransen moesten meteen in de achtervolging. Na de 2-0 zag bondscoach Didier Deschamps ook het kansloze in van de manier waarop Frankrijk probeerde het de Argentijnen lastig te maken. Dembélé, die letterlijk niets goed had gedaan en de eveneens onzichtbare Oliver Giroud konden vijf minuten voor het rustsignaal inrukken. Dat Giroud besloot om op zijn dooie gemak naar de kant te sjokken terwijl elke seconde die Frankrijk nog had om de Argentijnen achteruit te duwen, was in die fase veelzeggend.

Maar de jeugd kreeg Frankrijk toch weer aan de praat. Het kolkende Lusail, dat trilde van opwinding bij het idee dat Messi na al die jaren dan toch de wereldbeker in ontvangst mocht nemen, wist niet wat het zag. Toen Kolo Muani naar het gras ging na licht contact met Nicolas Otamendi was het opeens weer een wedstrijd.

Mbappé brengt Argentinië aan het wankelen

De strafschop was een kolfje naar de hand van Mbappé en opeens gloorde er weer hoop bij de Fransen zoals in de kwartfinale ook Nederland tot leven kwam na de 2-1 van Wout Weghorst. En binnen een minuut was het weer raak. Mbappé kogelde schitterend raak na aangeven van Marcus Thuram: 2-2.

Volledig scherm Kylian Mbappé na de 2-2 voor Frankrijk. © AFP

Het werd verlengen in Lusail. En net als tegen Nederland stond Argentinië toch weer op. Verdediger Dayot Upamecano redde fraai toen Messi invaller Lautaro Martinez had vrijgespeeld en de spits van Internazionale kreeg nog een mogelijkheid die hij naast het doel van Lloris frommelde.

Bij de derde mogelijkheid schoot Messi te hulp. Lautaro strandde op Lloris maar Messi tikte de rebound binnen. En opeens lag de wereldbeker voor het oprapen. Tot Montiel hands maakte, Marciniak weer naar de stip wees en Mbappé wederom toesloeg vanaf elf meter: 3-3. Kolo Muani kreeg de kans om Frankrijk aan de winst te helpen, maar de jonge speler van Eintracht Frankfurt strandde op Emiliano Martinez.

Penaltykiller Martinez

Strafschoppen moesten de beslissing brengen. Mbappé opende het bal en schoot wederom raak. Messi nam ook meteen zijn verantwoordelijkheid en scoorde ook. Kingsley Coman miste namens de Fransen na knap keeperswerk van Martinez.

Paulo Dybala zette de Argentijnen weer op voorsprong: 2-1. Tchouaméni miste ook en Argentinië had de buiten binnen toen Paredes scoorde: 3-1. Kolo Muani (3-2) schoot raak, maar Montiel bezorgde Argentinië de wereldtitel na een ware thriller.

Volledig scherm Kylian Mbappé baalt als een stekker. Een hattrick, maar wel een verloren WK-finale. © AFP

Poll Wie wordt wereldkampioen? Argentinië

Frankrijk Wie wordt wereldkampioen? Argentinië (34%)

Frankrijk (66%)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.