Lionel Messi verstopt zich niet na blamage tegen Saoedi-Arabië: ‘Dit doet pijn’

Tranen van verdriet in het Argentijnse kamp na de blamage tegen Saoedi-Arabië op het WK ( 1-2 ). Tranen van geluk zijn er juist in het Saoedische, waar degene die de megastunt inleidde net was hersteld van een gescheurde achillespees. En Lionel Messi? De ster van het WK beseft dat zijn droom en die van heel Argentinië na de 1-2 blamage alweer aan een zijden draadje hangt. ,,Er zijn geen excuses. Nu moeten we laten zien dat dit een echte groep is.”

Waar de Arabische spelers hun geluk niet op konden, kon er bij de tot de favorieten gebombardeerde Argentijnen na hun horrorstart geen lach vanaf. Oud-Ajacieden Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez verlieten de mixed-zone met de kin tegen de borst, vriendelijk bedankend voor het verzoek de nederlaag te verklaren. Lionel Messi verstopte zich als captain niet. ,,Het is een nederlaag die pijn doet. Er zijn geen excuses.”

De grootste blikvanger op het WK kon - ondanks een verzilverde penalty - het einde van de ongeslagen reeks van 36 duels van de Argentijnen niet voorkomen. Door de blamage dreigt en vroege uitschakeling, terwijl dit juist het WK van Messi en Argentinië moet worden, beseft de zevenvoudig Gouden Bal-winnaar. ,,We zullen meer verenigd zijn dan ooit. Deze groep is sterk en heeft het laten zien. Het is een situatie die we lang geleden niet hebben meegemaakt. Nu moeten we laten zien dat dit een échte groep is.”

Emoties

Na afloop gierden de emoties ook in de mixed-zone alle kanten op. Een Argentijnse verslaggever was zelfs in tranen, terwijl de Arabische ‘journalisten’ elkaar vol ongeloof in de armen vlogen. De spelers van het winnende land liepen al snel voorbij, stuk voor stuk met een brede grijns en een een enkeling met Arabische muziek in zijn rugzak.

Saoedi-Arabië viert de 1-2.

Een van de weinig Engels sprekende Saoedi's leidde een van de grootste WK-stunts ooit in door met een diagonaal schot de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. ,,Ik kan eerlijk gezegd niet beschrijven hoe dit voelt”, stelde Saleh Al-Shehri, die net hersteld was van een gescheurde achillespees. ,,Ik was vijf maanden geblesseerd. Ik heb ontzettend veel werk verricht om op tijd fit te zijn voor het WK. Dat je dan meteen dit doelpunt als beloning krijgt, is ongelooflijk. Dit was het zware werk waard.”

Wat deze daverende zege betekent voor Saoedi-Arabië, het buurland van Qatar dat zich in het Lusail Stadion gesteund zag door tienduizend supporters? ,,Dat we een land zijn dat alles kan bereiken. Ik hoop dat we door kunnen gaan op dit WK en iets fantastisch kunnen bereiken”, aldus Al-Shehri, die onder contract staat van Al-Hilal.

