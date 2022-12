LIVE | Huldiging afgebroken vanwege onveilige situatie door drukte, spelers per helikopter terug

Karim Benzema weigert uitnodi­ging voor WK-finale: ‘Er is iets geknakt bij hem’

Karim Benzema meldt zich vandaag niet in Qatar voor de WK-finale Argentinië-Frankrijk. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe was de aanvaller van Real Madrid uitgenodigd voor de eindstrijd, maar laat de winnaar van de Gouden Bal zijn gezicht vandaag niet zien op de tribunes van het Lusail-stadion. ,,Er is iets geknakt bij hem.”

