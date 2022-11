LIVE WK 2022 | Britse staatssecretaris draagt wel OneLove-band, Deschamps praat niet over Benzema

Miljonair Salar Azimi zat als asielzoe­ker op tribune toen Iran van VS won: ‘Eer van mijn land staat centraal’

Het duel Iran – Verenigde Staten is in meerdere opzichten beladen. Ook voor Salar Azimi (40), de kleurrijke Nederlands-Iraans zakenman. Hij was erbij toen de landen elkaar in 1998 troffen op het WK en zit vandaag ook op de tribune voor de eerste officiële ontmoeting sindsdien. ,,Winnen van de aartsvijand zou voor mij hét sporthoogtepunt van deze eeuw zijn.”

13:08