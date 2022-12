LIVE WK 2022 | Marokko hoopt op Mazraroui, Makkelie nog in de race

Engeland leeft mee met ‘Harry Pain’ en vervloekt lachende Kylian Mbappé na dramati­sche uitschake­ling

Frankrijk kegelde Engeland na een zinderend duel uit het WK voetbal. Een gemiste kans, vindt de Engelse pers. ,,Voetbal is een wreed spel. Om de één of andere reden komt deze uitschakeling harder aan dan anders”, klinkt het in Engeland, waar medelijden is met Harry Kane na zijn cruciale strafschopmisser.

11 december