LIVE WK 2022 | Pulisic kan meedoen bij Verenigde Staten tegen Oranje, Addo stapt op bij Ghana

Amerikaan­se bondscoach verwacht Christian Pulisic er 'gewoon' bij tegen Oranje

De Amerikaanse bondscoach Gregg Berhalter heeft er vertrouwen in dat Christian Pulisic zaterdag mee kan doen in de achtste finales op het WK tegen het Nederlands elftal. De 24-jarige aanvaller liep in het laatste pouleduel met Iran (1-0) een bekkenkneuzing op en pas na de laatste training op vrijdag moet blijken of hij fit genoeg is om mee te doen.

13:47