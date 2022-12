LIVE WK-finale | Bizarre ommekeer: Mbappé zet finale volledig op zijn kop met twee goals

Titelverdediger Frankrijk en Argentinië nemen het vanmiddag (aftrap: 16.00 uur) tegen elkaar op in de finale van het WK voetbal in Qatar. Volgen de Fransen zichzelf op als wereldkampioen, of mag Lionel Messi de felbegeerde trofee eindelijk in zijn prijzenkast zetten? In ons liveblog houden we je de hele dag op de hoogte!