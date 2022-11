LIVE WK voetbal 2022 | Ex-PSV’er Götze blijft op de bank bij oefenzege Duitsland, Feyenoorder Szymanski wint met Polen

met video Senegalese official: Sadio Mané mist WK-duel met Oranje definitief

De Senegalese sterspeler Sadio Mané moet ‘de eerste duels’ van het WK voetbal missen, waaronder het duel met Nederland. Dat meldt een official van de Senegalese voetbalbond in lokale media. De aanvaller van Bayern München raakte kort voor het WK geblesseerd, maar werd toch in de selectie van het Afrikaanse land opgenomen.

15 november