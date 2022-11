LIVE WK voetbal 2022 | Ghana wint van Zwitserland, Oranje heeft 7 procent kans op wereldtitel

met video In dit luxueuze hotel verblijft het Nederlands elftal de komende weken bij het WK voetbal

Het Nederlands elftal is maandagavond geland in Qatar voor het WK voetbal. Na de uitlooptraining hebben de spelers ingecheckt bij het luxueuze St. Regis Hotel in Doha, waar ze hopen een kleine 5 weken te blijven.

15 november