LIVE WK voetbal | Aftellen voor Oranje richting openingswedstrijd tegen Senegal

Oranje speelt vandaag voor het eerst 12 juli 2014 een wedstrijd op het WK voetbal. Het team van bondscoach Louis van Gaal begint in het Al-Thumama Stadium in Doha (40.000 plekken) met de poulewedstrijd tegen Senegal, dat het moet doen zonder de geblesseerde sterspeler Sadio Mané. Bij Oranje staat debutant Andries Noppert onder de lat. De aftrap is om 17.00 uur Nederlandse tijd.