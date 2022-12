LIVE WK voetbal | Argentinië en Australië strijden om plekje in kwartfinales tegen Nederland

WK voetbal 2022 | Speelsche­ma achtste finales, uitslagen en klassemen­ten uit de groepsfase in Qatar

Het kaf is van het koren. De groepsfase van het WK voetbal is bijna voorbij. De achtste finales in Qatar beginnen vandaag. Check hier het programma op weg naar de kwartfinales, het complete speelschema en alle uitslagen van de groepsfase van het wereldkampioenschap.

18:37