LIVE WK voetbal | Argentinië en Uruguay met 2000 kilo vlees naar Qatar, toch geen dagvergoeding voor fans

Geblunder in Spanje: bond felici­teert David de Gea met interland­car­riè­re, maar doelman is niet gestopt

David de Gea overleefde de schifting van bondscoach Luis Enrique niet en ontbreekt dus bij Spanje op het WK in Qatar. Een paar dagen later kreeg de doelman bericht van de baas van de Spaanse bond met een bedankje voor bewezen diensten, terwijl hij helemaal niet is afgezwaaid bij de nationale ploeg.

11:04