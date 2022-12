LIVE WK voetbal | Brazilië kiest met Antony de aanval tegen Kameroen, maar scoren lukt nog niet

Spelers Marokko uitzinnig na groeps­winst op WK: ‘Ik zeg je, we worden wereldkam­pi­oen’

Een helft een swingend Marokko en een helft lang in de overlevingsstand. Marokko is euforisch na het bereiken van de knockout-fase op het WK in Qatar. En wie naar de spelers luistert, hoort dat er nog veel meer in het vat zit.

1 december