LIVE WK voetbal | Duitsland met supertalent Jamal Musiala begonnen aan duel met Japan

Dit zijn de WK-duels van vandaag: Lionel Messi begint aan jacht op enige ontbreken­de prijs

Lionel Messi begint met Argentinië aan de jacht op de enige prijs die nog ontbreekt op zijn erelijst: de wereldtitel. De Argentijnen beginnen om 11.00 uur (Nederlandse tijd) in het Lusail-stadion aan hun eerste groepswedstrijd op het WK in Qatar, tegen Saoedi-Arabië. Titelverdediger Frankrijk komt vandaag ook voor het eerst in actie.

22 november