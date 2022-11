LIVE WK voetbal | Duizend Oranjefans bij achtste finale, supporters Iran vieren feest ondanks uitschakeling

Senegal verslaat onherken­baar Ecuador en gaat met Oranje mee naar knock-outfase WK

Senegal gaat met groepswinnaar Nederland mee naar de achtste finales van het WK in Qatar. De kampioen van Afrika rekende in een rechtstreeks duel af met Ecuador, dat geen schim was van de ploeg die in de vorige speelronde gelijkspeelde tegen Oranje. Na een enerverende fase halverwege de tweede helft werd het in Doha 1-2.

29 november