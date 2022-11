LIVE WK voetbal | Eerste kans Marokko leidt direct tot discussie bij België

WK Voetbalpod­cast | ‘Louis van Gaal heeft de Oranjepuz­zel nog niet gelegd’

Oranje is nog altijd ongeslagen op het WK in Qatar. Dat was het positieve na het gelijke spel tegen Ecuador. Maar het veldspel van Oranje was niet goed. Dat erkende Van Gaal ook. In de WK Voetbalpodcast bespreekt Etienne Verhoeff met Maarten Wijffels en Sjoerd Mossou Oranje. ,,Het is een toernooi. Je staat bovenaan in de groep en weer door.”

26 november