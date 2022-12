LIVE WK voetbal | Foden in de basis tegen Senegal, Sterling ontbreekt bij Engeland

Cristiano Ronaldo is niet gediend van commentaar Zuid-Koreaanse speler: ‘Je moet je mond houden’

Voetballend wist hij weinig indruk te maken, maar na afloop van de WK-wedstrijd met Zuid Korea (2-1 nederlaag) was het toch weer Cristiano Ronaldo die het onderwerp van gesprek was. De Portugees maakte rond zijn wissel een bijzonder ontevreden indruk, maar dat had volgens bondscoach Fernando Santos niets met hém te maken.

