LIVE WK voetbal | Iraanse keeper na minutenlange behandeling gewisseld tegen Engeland

LIVE WK voetbal | Lionel Messi begint jacht op wereldti­tel met Argentinië tegen Saoedi-Ara­bië

Argentinië werd in 1978 en 1986 wereldkampioen met Mario Kempes en Diego Maradona als grote sterren. Bij zijn vijfde en laatste poging wil Lionel Messi in de voetsporen treden. Met de ploeg van Lionel Scaloni, die al 36 wedstrijden ongeslagen is, begint hij vandaag aan het WK voetbal in Qatar tegen Saoedi-Arabië. Volg hier ons liveblog.

12:58