LIVE WK voetbal | Kameroen in spektakelstuk weer naast Servië, is de 3-2 het doelpunt van het toernooi?

WK Voetbalpod­cast | ‘Oranje moet op zoek naar meer balvaste aanspeel­pun­ten op het middenveld en voorin’

Hoe was het bij Oranje een dag na de 1-1 tegen Ecuador? En wat moet er bij Oranje veranderen? Een nieuw systeem? Het komt aan bod in de AD Voetbalpodcast met Etienne Verhoeff en Maarten Wijffels. Daarnaast bespreken ze de zege van Argentinië, de Duitse druk en het pensioen van Dick Advocaat is weer van de baan.

27 november