LIVE WK voetbal | Kan Japan ook verrassen tegen flink gewijzigd Spanje?

Het moet wel heel gek lopen op de slotdag, wil Spanje er in de knock-outfase niet meer bij zijn in Qatar. De ploeg van bondscoach Luis Enrique staat op 4 punten bovenaan in poule E en heeft bovendien een goed doelsaldo. Toch moet Spanje op zijn hoede zijn voor Japan, dat in de eerste speelronde zo verrassend van Duitsland won. Ook zij weten dat ze met een nieuwe zege veilig zijn. Vanaf 20.00 uur volg je het duel hier live. Duitsland tegen Costa Rica volg je via deze link.