LIVE WK voetbal | Lionel Messi verdubbelt voorsprong Argentinië, Oranje heeft wonder nodig

Oranje is begonnen aan de belangrijkste wedstrijd sinds 2014. Toen was het de halve finale van het WK tegen Argentinië, nu staan beide landen tegenover elkaar in de kwartfinales. Rekent het Oranje van bondscoach Louis van Gaal nu wel af met Lionel Messi en co of houden de Argentijnen stand? De bal rolt in het Qatarese Lusail Stadion, volg de ontwikkelingen tijdens de kraker via ons liveblog.