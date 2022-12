LIVE WK Voetbal | Messi mist training, maakt ontslagen Santos weg vrij voor Mourinho bij Portugal?

Sofyan Amrabat zit er doorheen na ‘pijnlijk’ verlies: ‘Het is heel zuur, meer kan ik er niet van maken’

Sofyan Amrabat baalde vanzelfsprekend flink en was enigszins ontgoocheld, nadat hij met Marokko aan het kortste eind had getrokken in de halve finale met Frankrijk op het WK (2-0). ,,Misschien kunnen we achteraf terugkijken op een heel mooi toernooi, maar nu is het vooral heel zuur dat je zo dicht bij de finale strandt. Dat is heel pijnlijk.”

12:07