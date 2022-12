LIVE WK voetbal | Oranje verlaat spelershotel en is op weg naar vliegveld van Doha

LIVE WK voetbal | Wie plaatst zich voor halve finales: Marokko of Portugal?

Marokko staat voor het eerst in de kwartfinales van het WK voetbal. Vandaag nemen onder anderen Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat en Zakaria Aboukhlal het op tegen Portugal. Zit Cristiano Ronaldo weer op de bank? De aftrap in het Al Thumama Stadion in Qatar is om 16.00 uur, volg hier alle ontwikkelingen.

