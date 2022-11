LIVE WK voetbal | Polen blijft in eerste helft met nodige kunst- en vliegwerk overeind tegen Mexico

Mexico en Polen nemen het vandaag in hun eerste duel in de groepsfase van het WK in Qatar tegen elkaar op in Stadium 974. De wedstrijd in Doha is om 17.00 uur begonnen en in onderstaand liveblog houden we je van alle ontwikkelingen op de hoogte.