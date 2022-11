LIVE WK voetbal | Tijd tikt weg voor Argentinië: Saoedi-Arabië dicht bij megastunt tegen favoriet

LIVE WK voetbal | Door blessures gehavend Frankrijk begint WK tegen Australië

Frankrijk is als titelverdediger afgereisd naar Qatar, maar het WK voetbal werd nog nooit twee keer op rij door hetzelfde land gewonnen. Kan Didier Deschamps daar verandering in brengen met zijn team? Frankrijk, dat het opneemt tegen het Australië van bondscoach Graham Arnold, werd in aanloop naar het WK geteisterd door flink wat blessures. Volg hier ons liveblog.

8:00