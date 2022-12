LIVE WK voetbal | Topfavoriet Brazilië sluit poulefase af tegen Onana-loos Kameroen

Debacle voor Duitsland, Mannschaft na sensatione­le ontknoping wéér al na groepsfase naar huis

Duitsland, de eens zo machtige voetbalnatie, is voor de tweede keer op rij geconfronteerd met een roemloze aftocht op het WK. Knotsgek was de avond en bij het opmaken van de balans lagen de Duitsers er ondanks een 4-2 zege op Costa Rica uit. Lees hier meer over Japan - Spanje.

7:40