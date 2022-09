Louis van Gaal kan alleen maar hopen dat Oranje-spelers fit blijven tot WK

Memphis Depay houdt vertrouwen bij Barcelona: ‘Om na één jaar alweer weg te gaan, vond ik te makkelijk’

Memphis Depay meldde zich dinsdag met een grote lach aan de rand van het trainingsveld bij Oranje. De 28-jarige aanvaller komt bij FC Barcelona weinig aan spelen toe en vindt het prettig om even in een andere omgeving te zijn. ,,Mijn situatie is 360 graden anders dan vorig seizoen. Het is lekker me hier te mogen melden en te laten zien dat ik het nog kan.”

