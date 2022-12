Luis Enrique maakt plaats voor Luis de la Fuente, Albert Luque (ex-Ajax) wordt technisch directeur

De 44-jarige Luque volgt in januari José Francisco Molina op, die in juli 2018 in dienst trad nadat Spanje in Rusland ook al strandde in de achtste finales na een verloren strafschoppenserie tegen gastland Rusland. Volgens de RFEF (Spaanse voetbalbond) heeft Molina zelf besloten om zijn contract niet te verlengen en ‘ruimte te maken voor een nieuw sportief project’. De voetbalbond bedankt de oud-doelman voor zijn ‘professionaliteit, harde werk en zijn toewijding aan de ontwikkeling van het Spaanse voetbal.’

Luque stopte elf jaar geleden als profvoetballer. De linksbenige vleugelaanvaller uit Terrassa (Catalonië) kwam tussen 1996 en 2011 uit voor FC Barcelona C, Real Mallorca, Málaga, Deportivo La Coruña, Newcastle United, Ajax en opnieuw Málaga. Tussen 2002 en 2005 speelde Luque zelf zeventien interlands voor Spanje. Hij was actief op het EK van 2004 in Portugal. Luque is al sinds april 2019 werkzaam bij de RFEF. Hij ondersteunde voorzitter Luis Rubiales de afgelopen jaren in zijn werkzaamheden.

Luis Enrique vervangen door Luis de la Fuente

Luis Enrique is niet langer de bondscoach van Spanje. Het land werd op het WK in Qatar al in de achtste finales na strafschoppen uitgeschakeld door Marokko. Nog geen uur na het bericht van het vertrek van Enrique stelde Spanje al zijn opvolger aan, Luis de la Fuente, die als coach van Jong Spanje doorschuift.

,,De RFEF bedankt Luis Enrique en de voltallige technische staf die de afgelopen jaren aan het roer stond van de nationale ploeg”, aldus de bond in een verklaring. ,,Het management van de RFEF heeft een rapport aan de voorzitter overhandigd waarin is geconcludeerd dat er een nieuw project moet starten voor het Spaanse voetbalteam, met als doel de groei van de afgelopen jaren voort te zetten.”

Volledig scherm Luis Enrique. © AFP

Spanje werd in 2010 wereldkampioen, maar in 2014 werd het land al in de groepsfase van het WK uitgeschakeld. In zowel 2018 als 2022 kwam Spanje op het mondiale eindtoernooi niet voorbij de achtste finales.

,,Ik heb tijd nodig om een beslissing te nemen, om te zien wat het beste is voor mezelf en de Spaanse nationale ploeg. We hebben nog tot het einde van het jaar de tijd om de knoop door te hakken. Mijn toekomst is op dit moment niet belangrijk”, liet Enrique optekenen na de nederlaag tegen de Marokkanen.

De 52-jarige Enrique, voormalig speler van Real Madrid en FC Barcelona, werd in de zomer van 2018 aangesteld door de Spaanse bond. Daarvoor was Julen Lopetegui de bondscoach, maar hij had onderhandelingen met Real Madrid verzwegen. Fernando Hierro nam daarom tijdelijk de honneurs waar. Spanje won het EK zowel in 2008 als 2012 en werd in 2010 wereldkampioen. Twaalf jaar geleden versloeg het op het WK in Zuid-Afrika Oranje in de finale.

Kort nadat de Spaanse bond brak met Enrique meldde de RFEF de aanstelling van de nieuwe sterke man: Luis de la Fuente. De 61-jarige trainer schuift door van Jong Spanje naar de hoofdmacht. De la Fuente loodste Spanje naar het olympische zilver bij de Spelen van Tokio van vorig jaar. Als speler kwam hij uit voor Athletic Bilbao (waarmee hij twee landstitels en de Copa del Rey won), Sevilla en Alavés. De laatste tien jaar had hij als coach verscheidene Spaanse jeugdploegen onder zijn hoede.

