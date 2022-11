Luis Enrique openhartig over seks: ‘Dat is volkomen normaal, maar een orgie lijkt mij niet ideaal’

Meerdere keren per week is Luis Enrique op het videokanaal Twitch te zien. Hier beantwoordt de bondscoach van Spanje vragen van supporters. Geen onderwerp blijft onbesproken. Dus ook seks gaat hij niet uit de weg. ,,Een orgie is dan weer niet ideaal.”

Luis Enrique vindt het geen probleem als spelers van de nationale ploeg de avond voor een interland seks hebben. ,,Het is belachelijk om dat te verbieden, seks is iets wat ik volkomen normaal vind. Het is natuurlijk niet ideaal als je de avond voor een wedstrijd een orgie hebt, maar als de spelers de avond van tevoren thuis zijn maak ik me daar helemaal geen zorgen over”, zei Luis Enrique.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Wat hij wel belangrijk vindt, is dat zijn spelers het bed delen met hun eigen vriendin. ,,Als seks hebben iets is wat ze doen, dan is dat omdat ze het willen. Maar ik herhaal met gezond verstand: ieder met hun partner. Als ik als speler thuis met mijn vrouw zat voor een wedstrijd, dan deden we ook gewoon wat we moesten doen.”

Ook kreeg de Spaanse bondscoach een vraag over wie het meest op hem lijkt binnen de selectie. Daar hoefde Luis Enrique niet lang over na te denken: Ferran Torres, zijn schoonzoon. ,,Als ik dat niet zeg komt mijn dochter achter me aan en hakt mijn hoofd eraf.”

Zondag speelt Spanje de tweede groepswedstrijd tegen Duitsland. De Spanjaarden wonnen het openingsduel van Costa Rica met 7-0. Duitsland ging met 2-1 onderuit tegen Japan.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.