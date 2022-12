Luis Suárez zegt geen sorry voor beruchte handsbal bij weerzien met Ghana: ‘Ik miste die penalty niet’

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Het is heel, heel lang geleden", zei de Ghanese bondscoach Otto Addo. Maar zoals Nederlanders met moeite de beelden van Arjen Robben tegenover Iker Casillas in de WK-finale van 2010 kunnen terugkijken, liet de Ghanese pers duidelijk blijken dat de herinnering aan de kwartfinale tegen Uruguay op datzelfde toernooi nog altijd vers is.

Het was in de blessuretijd van de verlenging bij een stand van 1-1 dat een kopbal richting het doel vloog, waar alleen Luis Suárez nog op de lijn stond. Een doelpunt had een zekere plek in de halve finales betekend voor Ghana - de eerste ooit voor een Afrikaanse ploeg. Maar de toenmalige spits van Ajax sloeg de bal met zijn hand weg, kreeg rood en Asamoah Gyan raakte met de penalty de bovenkant van de lat. Even later won Uruguay de strafschoppenserie en plaatste het zich voor de halve eindstrijd tegen Nederland.

De handsbal.

Of het morgen, wanneer Uruguay en Ghana strijden om een plekje in de achtste finale, tijd is voor wraak? Nee, zei Addo. ,,Ik wil niet nadenken over wraak. Het is 12 jaar geleden en het is nu een andere wedstrijd. Dus ik zie het niet als wraak.”

Bij de persconferentie van Uruguay zat Suárez zelf klaar om vragen van de pers te beantwoorden. De 25-jarige spits is hoogstwaarschijnlijk bezig met zijn laatste WK en heeft naast het moment uit 2010 een omstreden imago op het wereldtoneel. Bij het WK in 2014 in Brazilië beet hij in de schouder van Giorgio Chiellini, wat hem een schorsing van 4 maanden opleverde. De oud-speler van Barcelona gaf aan dat de kwartfinale uit 2010 vandaag de dag zeker nog wat betekent.

,,We gaan onze ziel en zaligheid in de wedstrijd gooien", zei hij. ,,Ghana is een goed team maar we kennen ze, we hebben ze eerder verslagen en weten hoe we ze weer kunnen verslaan.” Het deed Suárez ogenschijnlijk weinig dat de Ghanese bevolking hem, volgens een aanwezig journalist, als ‘de duivel’ ziet en niet kunnen wachten tot hij stopt met voetballen.

Volledig scherm © REUTERS

Van excuses wil Suárez echter niks weten. ,,Waarom zou ik? Ik maakte hands, maar Gyan miste de strafschop, ik niet. Ik had misschien sorry gezegd als ik iemand geblesseerd had, maar dat was niet het geval. Ik kreeg de rode kaart, zij misten de strafschop.”

Naar zijn mening is het tijd dat de Ghanezen het voorval achter zich laten. ,,Het ligt ver in het verleden. Ik heb ook weer tegen Chiellini gespeeld en we hebben elkaar de hand geschud.”

Toch heeft het er alle schijn van dat de wedstrijd tussen Uruguay en Ghana een beladen duel wordt. Beide teams kunnen zich namelijk nog plaatsen voor de achtste finales. Ook de wedstrijd tussen Portugal en Zuid-Korea kan nog invloed hebben op de eindstand in groep H. Beide duels beginnen morgen om 16.00 uur.

Links: Asamoah Gyan na de gemiste strafschop. Rechts: Een juichende Suárez in hetzelfde duel.

