Magistrale Lionel Messi loodst Argentinië langs Kroatië naar finale WK voetbal

Lionel Messi krijgt de kans om net als zijn illustere landgenoot Diego Maradona de heilige graal omhoog te houden. Kroatië werd in de halve finale van het WK voetbal met 3-0 geklopt en zondag om 16.00 uur in Lusail wacht Frankrijk of Marokko.

Wat de sterren van Brazilië overkwam, dreigde nimmer voor Argentinië. In de halve finale van het WK voetbal kreeg Kroatië geen schijn van een kans op een nieuwe stunt. De Argentijnen hadden hun zaakjes defensief op orde en de combinatie Lionel Messi en Julián Álvarez maakte het verschil. De jongeling (22) scoorde tweemaal en verdiende hoogstpersoonlijk een penalty.

De eerste helft was redelijk gelijkopgaand maar opeens was daar de demarrage van de Argentijnen. Het was Álvarez, die dit WK de basisplaats van Lautaro Martínez overnam, die de Kroaten tot wanhoop dreef. De speler van Manchester City verraste het zo bewierookte centrale duo van de Kroaten, Josko Gvardiol en Dejan Lovren. De eerste hoopte Álvarez in buitenspelpositie te krijgen door naar voren te lopen, maar de ervaren Lovren liep juist achteruit. Álvarez profiteerde optimaal en had voldoende ruimte om op keeper Dominik Livakovic af te stormen. De botsing met de doelman was genoeg voor arbiter Daniele Orsato om een strafschop toe te kennen.



Lionel Messi ontfermde zich wederom om het klusje. Livakovic stopte eerder dit WK liefst drie strafschoppen tegen Japan en keerde tegen Brazilië, eveneens in een noodzakelijke strafschoppenreeks, de inzet van Rodrygo. Dit keer was hij echter volledig kansloos op de kiezelharde trap van Messi: 1-0.

Weergaloze Lionel Messi

Vijf minuten later was het wederom raak voor de Argentijnen. De Kroaten zagen na een corner een razendsnelle uitbraak voorbij razen. De twee minste spelers van de Balkan-formatie, de backs Josip Juranovic en Borna Sosa, verzuimden in te grijpen toen Álvarez als een tank op weg was naar het doel van Livakovic. Vlak voor de keeper van Dinamo Zagreb zette de jonge spits zijn voet onder de bal en was het 2-0.

En het was nog bijna 3-0 ook. Livakovic stopte knap de kopbal van Nicolas Tagliafico en Sosa werkte de bal dit keer wel weg. Kroatië moest duidelijk bijkomen van de rechtse directe die was uitgedeeld door de Argentijnen in een kolkend Lusail Stadium, dat wederom voor het leeuwendeel gevuld was met zingende fans van de Zuid-Amerikaanse formatie.

Volledig scherm Lionel Messi, de grote man bij de Argentijnen. © REUTERS

Argentinië weer in WK-finale

Na de pauze diende de inhaalrace van Kroatië te volgen. Een onmogelijke opdracht was het niet, zo bewezen Oranje en vooral Wout Weghorst in de kwartfinale al. Coach Zlatko Dalic besloot Mislav Orsic en Nikola Vlasic te brengen voor Borna Sosa en Mario Pasalic. En niet veel later verdween ook Marcelo Brozovic onder de douche. Voor hem kwam Bruno Petkovic, de man die tegen Brazilië in de kwartfinale de zo belangrijke gelijkmaker voor zijn rekening had genomen.

Kansen leverde al dat wisselen niet op. Althans, niet voor de Kroaten. Aan de andere kant namelijk wel. Messi zocht de korte hoek maar de vedette zag Livakovic redden. De beslissing viel toen Messi zich wel erg makkelijk ontdeed van Gvardiol, die weliswaar een grote toekomst tegemoet gaat maar in de halve eindstrijd behoorlijk ondermaats bleef. Messi legde de bal terug en de gretige Álvarez kon voor de tweede keer scoren op een verder nagenoeg rimpelloze avond voor de ploeg van bondscoach Lionel Scaloni. Álvarez verdween in de slotfase naar de kant en Paulo Dybala mocht zijn gezicht een keer in Qatar binnen de lijnen laten zien in een fase waarin de Kroaten allang de handdoek hadden gegooid en Argentinië wist dat het zich op mag maken voor een nieuwe WK-finale.

Voor Luka Modric eindigde het WK dus in de halve finale. De routinier van Real Madrid ging nog naar de kant en Lovro Majer nam zijn plaats in.

Tegen Frankrijk of Marokko

Zondagavond in een wederom uitverkocht Lusail krijgt Messi de kans om Maradona te evenaren op WK’s. Maradona verloor een finale, in 1990 tegen Duitsland. Messi deed het zelfde, in 2014. Maradona sloeg wel toe in 1986 in Mexico, Messi kan dat doen in Qatar waar het voor hem nog even afwachten is of de spelers van Marokko of Frankrijk tegenover hem staan in een ongetwijfeld beladen eindstrijd.

Volledig scherm Uitzinnige Argentijnse fans. © ANP / EPA

