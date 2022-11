Manchester United heeft ‘de eerste gepaste stappen’ ondernomen naar aanleiding van het spraakmakende interview van Cristiano Ronaldo over trainer Erik ten Hag en de rest van de club. Ondertussen sprak Bruno Fernandes zich uit over de ophef rondom zijn ogenschijnlijk ijskoude ontvangst voor Ronaldo op het WK, die volgens de Portugese middenvelder berust op een misverstand. ,,Het was een grapje.”

Wat de maatregelen precies zijn, meldt Manchester United op haar eigen clubsite niet. Volgens Engelse media zou de Premier League-club Ronaldo een boete van 1 miljoen euro hebben opgelegd en hem niet meer terug willen zien.

United hield het vrijdagochtend slechts bij een kort statement. ,,Manchester United heeft vanmorgen de eerste gepaste stappen ondernemen naar aanleiding van het recente media-interview van Cristiano Ronaldo. We geven geen verder commentaar tot dit proces is afgerond.” Maar de gevolgen voor hem lijken veel groter dan op voorhand gedacht.

Volgens The Guardian heeft de club advocaten benaderd om Ronaldo aan te klagen wegens vermeende contractbreuk. De club zou de aanvaller ook hebben verzocht zich niet meer te melden op het trainingscomplex. Dat zou betekenen dat Ronaldo, die een contract tot de zomer heeft, zijn laatste duel voor de club heeft gespeeld.

Koud weerzien met Bruno Fernandes

Recent doken daarnaast beelden op waarop te zien was dat Fernandes ploeggenoot Ronaldo bij de Portugese ploeg uiterst koel begroette, maar volgens eerstgenoemde is dat een storm in een glas water. ,,Ik heb met niemand een probleem”, reageerde Fernandes bij Sky Sports op de vraag of hij een probleem heeft met Ronaldo. De twee spelen samen bij Manchester United en de aanvaller. ,,Ik heb het interview niet gelezen. Ik doe mijn werk en zoals een manager mij ooit vertelde, ben ik zelf het enige dat ik kan controleren.”

Gevraagd naar het moment in de kleedkamer reageert Fernandes: ,,De beelden werden eerst zonder geluid vertoond. Op de Portugese tv werd daar vervolgens 45 minuten over gepraat. Dat het niet goed was enzo. Daarna heeft de bond de beelden met geluid gestuurd en werd duidelijk dat het om een grap ging.” De grap zou gaan over de late aankomst van Fernandes.

,,We zijn nu op het WK en spelen voor Portugal. Daar gaat het hier om. We moeten onze focus leggen op het WK, want dat maak je niet zo vaak mee. Voor Cristiano is het zijn vijfde en iedereen is er klaar voor om alles te geven voor het team.”

Erik ten Hag

Het interview met Ronaldo doet al de hele week veel stof opwaaien. In het deel dat donderdagavond werd uitgezonden kreeg Erik ten Hag er stevig van langs: ‘Hij heeft een gespleten tong.’

Ronaldo bevestigt astronomisch aanbod uit Saudi-Arabië Cristiano Ronaldo heeft een kans om in het Midden-Oosten in twee jaar tijd zo’n 350 miljoen euro te verdienen onbenut gelaten. De 37-jarige international van Portugal bevestigde hiermee, in gesprek met Piers Morgan, het gerucht van afgelopen zomer over concrete belangstelling vanuit Saudi-Arabië. Ronaldo kon, indien hij Manchester United verliet voor een niet nader genoemde club, de bestbetaalde voetballer ter wereld worden. ,,Het is zeker waar”, vertelt de veelbesproken international. ,,Maar het laat ook meteen zien dat wat de media over mij schreven, dat geen club me wilde hebben, pertinent niet waar is.”

