Marokko dient klacht in bij FIFA: ‘Arbitrage miste duidelijke strafschoppen in halve finale’

‘Straks spelen we tegen Marokko’, die grap van Mbappé in mei is nu werkelijk­heid

De Franse sterspeler Kylian Mbappé zei in mei van dit jaar, grappend over het WK: ,,Straks spelen we tegen Marokko.’’ En, voegde hij er lachend aan toe: ,,Het is hartverscheurend, maar dan moet ik op het veld mijn vriend vermoorden!’’

14 december