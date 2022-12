Marokko dient klacht in bij FIFA, bondscoach Walid Regragui steunt protest: ‘We hadden een penalty verdiend’

Bondscoach steunt protest van voetbalbond

Walid Regragui van Marokko vindt het volkomen logisch dat de voetbalbond van zijn land een protest bij de FIFA heeft ingediend tegen de arbitrage. ,,Want ik denk dat we zijn benadeeld”, zei de bondscoach in een persconferentie voor de wedstrijd om de derde plaats van komende zaterdag tegen Kroatië. ,,Ik weet ook wel dat we door dat protest nu niet de finale gaan spelen. Maar het is wel goed om soms iets van je te laten horen. Frankrijk heeft op dit WK toch ook geprotesteerd tegen een afgekeurd doelpunt tegen Tunesië? Zo raar is dat niet.”