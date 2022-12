Media in Duitsland snoeihard na afgang bij WK: ‘Einde van een eens zo groot en trots voetballand’

Nu ook het derde grote toernooi op rij voor de Mannschaft op een fiasco is uitgelopen, zijn de Duitse media vandaag snoeihard in hun analyses. ,,Het einde van een groot voetballand”, stelt Bild na de WK-uitschakeling in Qatar. ,,Voetbaldwerg Duitsland!”

Bij de grootste krant van het land willen ze er heus nog wel even op wijzen dat ‘de controversiële millimeterbeslissing’ bij de goal van concurrent Japan in het duel met Spanje de Duitsers niet bepaald hielp. En mogelijk dat Spanje, zo vermoedt Bild, niet alles gaf om nog gelijk te maken ‘omdat ze liever tweede werden’.

Maar verzachtende omstandigheden? Vergeet het maar. ,,Deze WK-uitschakeling is ondanks de afsluitende 4-2 tegen Costa Rica een enorme schande! En niet anderen, maar de DFB (Duitse voetbalbond, red.), de bondscoach en de spelers zijn daarvoor verantwoordelijk. Niemand anders!”

In de Duitse media wordt na het derde debacle op rij van hoog tot laag niemand gespaard. ,,De DFB lijdt op alle niveaus schipbreuk: zo mag het niet doorgaan”, is Kicker vernietigend in zijn oordeel. ,,Velen hebben hier de schuld van - van bondscoach Hansi Flick tot directeur Oliver Bierhoff tot DFB-voorzitter Bernd Neuendorf.”

,,Het resultaat dat past bij de grote puinhoop”, kopt de Süddeutsche Zeitung. ,,Bijna niemand keek uit naar het WK in Qatar en nu gaat het Duitse team zo snel mogelijk naar huis. Sportief zijn er na de forse tegenslag vragen - vooral aan de bondscoach. Deze winternachtmerrie zal nog lang voortduren.”

De afgang van de Mannschaft, eerder al afgeschminkt op het WK van 2018 (eerste ronde) en het EK van 2021 (achtste finales) staat niet op zichzelf. ,,Sinds het winnen van het WK 2014 gaat het bergafwaarts”, constateert de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). ,,De terugkeer naar de top van de wereld is slechts een illusie voor het DFB-team.”

Volgens FAZ heeft Duitsland zichzelf een rad voor de ogen gedraaid. ,,Bruut zelfbedrog. Achttien maanden voor het EK in eigen land kijkt het Duitse voetbal in een diepe afgrond. De wedstrijd tegen Costa Rica schrijnend - en een spiegel van de afgelopen jaren.”

,,Op deze 1 december 2022 waren we getuige van het einde van een eens zo groot en trots voetballand”, schrijft Bild. ,,Vier keer wereldkampioen, drie keer Europees kampioen - das war einmal!

Bondscoach Flick krijgt ervan langs in Bild, maar is volgens de krant niet het enige probleem. ,,De problemen zitten dieper. Maar Flick maakte ook fouten. Hij heeft in zijn anderhalf jaar geen sterke as opgebouwd. De 1-2 tegen Japan heeft hij met zijn wissels ‘vercoacht’ en hij was te koppig om toe te geven aan de wens van miljoenen fans om de nieuwe favoriet Füllkrug tegen Costa Rica te laten starten. Van deze fouten moet de bondscoach snel leren.”

Feit is echter, zo weet ook Bild: ,,Niemand van ons is meer van wereldklasse! Maar niemand in het DFB-kamp wilde het toegeven.”

Kicker zag hoe het duel met het zwakke Costa symbool stond voor de afgelopen maanden onder Flick. ,,Waarin het ontbreken van een killersinstinct de grootste constante was van deze selectie. De late eindsprint veranderde daar ook niets aan en bewees maar één ding: dat het mogelijk was om zeven of acht doelpunten te maken tegen deze Costa Ricanen.”

OneLove

Kritiek is er ook op DFB-president Neuendorf, die zich in de OneLove-banddiscussie liet ringeloren door de FIFA. ,,In plaats van het probleem snel op te lossen, liet de DFB het probleem groter en groter worden - totdat het de sportieve voorbereidingen volledig overschaduwde en ook onrust veroorzaakte in de ploeg”, zo analyseert Kicker.

Hoe nu verder? Veel zin om Flick te ontslaan is er niet, zo valt te lezen in de Duitse media. Al heeft het imago van de veelwinnaar van Bayern München wel een deuk opgelopen. Dat er in Duistland geen goede backs en topspitsen meer worden opgeleid is ook niet zij schuld. Hij heeft ermee te dealen. Kicker: ,,Gezien de veelheid aan sportieve en bestuurlijke problemen is één ding duidelijk: makkelijker wordt het voor de 57-jarige en zijn team in de toekomst niet. Het WK in Qatar gaf hem een ​​meer dan bitter voorproefje.”

