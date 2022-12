Meerdere verdachten van onrust in Rotterdam en Den Haag na nederlaag Marokko nog vast

MET VIDEONog zeker vijftien oproerkraaiers zitten vast nadat gisteravond de Marokkaanse droom uiteen is gespat. Het land verloor de halve finale op het WK tegen Frankrijk. Supporters waren op veel plekken de straat op gegaan om het succes van het team te vieren. Na een rustig begin sloeg de sfeer om. In Amsterdam en Rotterdam moest de ME ingrijpen. In totaal 26 verdachten werden opgepakt.

De politie heeft in Amsterdam-West drie minderjarigen aangehouden wegens het afsteken van zwaar vuurwerk na de verloren WK-wedstrijd van Marokko. De ME moest bovendien ingrijpen nadat meer dan honderd mensen de confrontatie hadden gezocht met de politie in de omgeving van Tussen Meer in de Amsterdamse wijk Osdorp. Kort na middernacht keerde hier de rust terug.

Volgens een politiewoordvoerder bleef het echter grotendeels rustig in de hoofdstad en gingen minder voetbalfans de straat op dan eerdere avonden dat Marokko speelde. De drie verdachten zijn volgens een woordvoerder weer op vrije voeten.

In Rotterdam werden door de politie veertien aanhoudingen verricht naar aanleiding van het gooien van vuurwerk en belediging. Dertien van hen zaten donderdagochtend nog vast.

Volledig scherm Marokkaanse voetbalsupporters na de halve finale tussen Marokko en Frankrijk op het WK voetbal in Qatar. © ANP Jongeren staken op de West-Kruiskade en het Kruisplein vuurwerk af, blokkeerden de straat en gooiden enkele stenen naar de politie. Ook werd een omstander mishandeld. Het slachtoffer liep een gebroken neus op, meldde de politie. De ME riep mensen op om weg te gaan. Buurtvaders en- moeders spraken de achterblijvende groep aan, maar zonder resultaat. Daarop ging de ME te voet in linie door de straat, maar er werden verder geen charges uitgevoerd, aldus de politie.

Ook in de Utrechtse wijk Lombok zijn honderden Marokko-fans de straat op gegaan. Waar de sfeer eerst gemoedelijk was, ondernemers uit de buurt deelden lekkernijen uit aan het publiek en politieagenten, werd er steeds meer vuurwerk afgestoken, ook richting passerende fietsers en wandelaars. Jongeren renden in groepen heen en weer. Na een kat-en-muisspel tussen rennende jongeren en politieagenten, waren tegen 23.30 uur ‘s nachts de meeste jongeren vertrokken.

De politie hield uiteindelijk zeven mensen aan voor vuurwerkbezit, het afsteken van vuurwerk of het verstoren van de openbare orde. Alle verdachten zijn inmiddels weer vrij, aldus een woordvoerster. Onder hen waren ook meerdere minderjarigen.

Vreugde

Ondanks dat Marokko de finale niet bereikte, heerste er vreugde in de Haagse Schilderswijk en bleef het rustig. Er waren veel mensen op de been. Er werd korte tijd ook vuurwerk afgestoken, vooral in de kleuren rood en groen van de Marokkaanse vlag. Ook werd er gedanst en gezongen op de Vaillantlaan om het succes van de afgelopen weken te vieren.

Twee personen werden opgepakt in de Hofstad, onder meer voor het afsteken van zwaar vuurwerk, maar verder was het een stuk kalmer dan bij andere wedstrijden van Marokko, aldus de politie. De twee verdachten zitten volgens een woordvoerder nog vast en worden donderdag verder verhoord.

Veiligheidsmaatregelen

Volledig scherm Marokkaanse voetbalsupporters tijdens de halve finale tussen Marokko en Frankrijk op het WK voetbal in Qatar. © ANP Meerdere steden hadden veiligheidsmaatregelen genomen om onrust na de wedstrijd tegen te gaan. Er waren gisteravond honderden agenten op de been. Na afloop van de vorige overwinningen van Marokko ontstonden in een aantal grote steden onlusten en greep de politie in.



De politie herkent inmiddels een patroon: het begint feestelijk met de grote meerderheid die echt blij is. Na een tijdje komen er wat mensen bij die uit zijn op een confrontatie, van Marokkaanse maar ook veel van andere afkomst, soms van heinde en verre. De Mobiele Eenheid grijpt vervolgens kort in en veegt waar nodig een straat leeg. Daarna keert de rust snel terug.



Hoewel de rellen meestal niet lang duren, is de impact groot. Agenten krijgen stenen en zwaar vuurwerk om de oren, met soms gehoorproblemen tot gevolg. ,,Het is wel echt heftig hoor”, benadrukte teamchef Robert Woud in de eenheid Midden-Nederland. Hij stond er een aantal keer tussen. ,,Vanmorgen zei een collega nog dat dit een van zijn heftigste inzetten was van afgelopen jaren.”

Feest losgebarsten

In Frankrijk is het feest losgebarsten nu het voetbalteam is doorgedrongen tot de finale bij het WK. In Parijs en ook in steden als Nice en Montpellier werd na de gewonnen wedstrijd tegen Marokko vuurwerk afgestoken en in de laatste plaats ontstonden rellen waarbij een 14-jarige jongen om het leven kwam. De Champs-Élysées in de hoofdstad was volgestroomd met feestende mensen en toeterende auto’s, maar ook de politie is massaal aanwezig. Er zijn geen grote ongeregeldheden gemeld.

In Brussel ging het er minder rustig aan toe. Relschoppers zochten op straat direct de confrontatie met de politie. Ze schoten met vuurwerk naar de politie, die met een waterkanon en traangas reageerde en meer dan vijftig arrestaties heeft verricht. Ook in Antwerpen zette de politie het waterkanon in.

Na de eerder door Marokko gewonnen WK-wedstrijden was het ook onrustig in Brussel, dat een grote Marokkaanse gemeenschap heeft.

Volledig scherm In Brussel ging het er minder rustig aan toe. Relschoppers gaan daar de politie te lijf met vuurwerk © BELGA

Trots gevoel

Frankrijk won gisteravond met 2-0 van Marokko en staat daarmee de finale van het WK in Qatar. Zondag neemt het land het op tegen Argentinië, dat zich dinsdag ten koste van Kroatië (3-0) al plaatste. Marokko voetbalt zaterdag tegen Kroatië om de derde plaats. Hoe die wedstrijd ook afloopt, het kan bijna niet anders dan dat bondscoach Walid Regragui en zijn spelers met een trots gevoel het nieuwe jaar ingaan.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft samen met de Marokkaanse premier gekeken naar de halve finalewedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. ,,Het maakt niet uit voor wie je juicht, het was bijzonder om te zien hoeveel dit team heeft weten te bereiken”, tweette Biden na afloop van de wedstrijd, die Marokko met 2-0 verloor.

,,Fransen de finale, Marokko de harten”, vat AD-columnist Sjoerd Mossou de wedstrijd samen.

