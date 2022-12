Memphis Depay grijpt tweede plek op topscorerslijst aller tijden van Oranje

Memphis Depay heeft tegen de Verenigde Staten zijn 43ste doelpunt in het shirt van Oranje gemaakt. Daarmee komt hij op boven Klaas-Jan Huntelaar en krijgt hij topscorer aller tijden Robin van Persie (50 goals) steeds beter in het vizier.

Het heeft wel even geduurd voordat Depay bij Oranje zijn het doel wist te vinden. De aanvaller stond na 26 interlands stond pas op drie goals. Maar in de daarop volgende 59 wedstrijd in het nationale elftal wist de spits van Barcelona liefst 40 keer het doel te vinden.

Het prachtige openingsdoelpunt tegen de Verenigde Staten op het WK in Qatar was de 43ste, waardoor hij één keer vaker heeft gescoord dan Klaas-Jan Huntelaar. Robin van Persie heeft nog een voorsprong over van 7 doelpunten.

Van Persie werd in 2013 all time topscorer van het Nederlands elftal door zijn 41ste interlandgoal te maken. Daarmee troefde hij grootheden als Faas Wilkes, Johan Cruijff en Abe Lenstra af. Al komt dat voornamelijk doordat spelers tegenwoordig veel meer interlands spelen dan vroeger.

Van Persie speelde 102 wedstrijden voor Oranje, terwijl Cruijff en Lenstra nog niet eens de helft van dat aantal haalden. Verhoudingsgewijs scoorde Wilkes het meest van de top tien all time topscorers. Hij maakte namelijk 0,9 goal per wedstrijd, terwijl Van Persie nog niet aan een half doelpunt per wedstrijd komt.

Eindrondes

Dennis Bergkamp mag zich topscorer aller tijden noemen op eindrondes (EK en WK). Hij maakte tien doelpunten in 24 wedstrijden. Dat was er precies één meer dan Van Persie, die tevens een wedstrijd minder speelde op een eindronde. Johnny Rep is WK-topscorer van Nederland met zeven goals. Dennis Bergkamp, Rob Rensenbrink, Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder volgen met zes goals.

All time topscorers Nederlands elftal

1. Robin van Persie 50 (102 duels)

2. Memphis Depay 43 (85 duels)

3. Klaas-Jan Huntelaar 42 (76 duels)

4. Patrick Kluivert 40 (79 duels)

5. Arjen Robben 37 (96 duels)

6. Dennis Bergkamp 37 (79 duels)

7. Ruud van Nistelrooy 35 (70 duels)

8. Faas Wilkes 35 (38 duels)

9. Johan Cruijff 33 (48 duels)

10. Abe Lenstra 33 (47 duels)

