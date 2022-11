Memphis Depay na twee invalbeurten op WK: ‘Ik had al eerder willen starten, maar begrijp de bondscoach’

Emotionele Lewandow­ski en uitblinker Szczesny helpen Polen voorbij stuntploeg Saoedi-Ara­bië

Rijk waren ze volgens de overlevering al geworden, de Saoedi’s die deze week op het WK voor een daverende verrassing zorgden. Na de zege op het Argentinië van wereldster Lionel Messi kregen alle spelers van hogerhand een Rolls-Royce toegezegd, zo berichtten tal van media in het land. Schenker Prins Mohammed bin Salman Al Saud hoeft daar dit weekend in ieder geen vervolg aan te geven, want Saoedi-Arabië verloor zaterdagmiddag van Polen (2-0).

26 november