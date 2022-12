Memphis Depay schrikt zich rot van opmerking Louis van Gaal: ‘Nu zoenen we elkaar op de mond’

met videoLouis van Gaal kreeg ook tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met Argentinië in de kwartfinale van het WK in Qatar de lachers weer op zijn hand.

Van Gaal kreeg van een Argentijnse journalist de vraag wat hij vindt van Ángel di María en van diens opmerking, al even geleden, dat de Nederlandse bondscoach de slechtste trainer was die hij in zijn loopbaan heeft gehad.

,,Ángel di María is gewoon een heel goede voetballer", reageerde Van Gaal. ,,Toen hij bij mij speelde bij Manchester United had hij problemen in de privésfeer. Er werd bij hem thuis ingebroken en dat had ook effect op zijn spel.”

,,Hij heeft gezegd dat ik zijn slechtste trainer ben. Daarmee is hij een van de weinige spelers die dat heeft gezegd en ik vind het heel erg. Het is jammer. Een coach moet weleens beslissingen nemen die niet altijd goed zijn. Ook Memphis, die hier nu naast me zit, heb ik bij United gepasseerd voor een finale. Geloof mij, een trainer doet dat niet zonder reden. En misschien was het wel een verkeerd beslissing, maar kijk eens hoe we nu met elkaar omgaan. Dat is nu heel anders.”

Volledig scherm Memphis Depay heeft even nodig om bij te komen van de opmerking van Louis van Gaal. © AFP

,,Nu zoenen we elkaar op de mond", zei Van Gaal, lachend richting Depay, die verbaasd zijn hoofd wegdraaide, in de lach schoot en met zijn vinger zwaaide. ,,Maar dat gaan we hier niet doen. Er wordt nu wel gelachen, maar zo gaat dat in voetbal. Een kus op de mond wil hij niet, jammer, maar ook wel fijn.”

Eerder dit WK gaf Van Gaal een lachende Denzel Dumfries wel een zoen op diens wang. Ook Depay kon de opmerking van zijn trainer waarderen en sloeg hem op zijn schouder. Later vertelde hij dat Van Gaal ‘ook humor heeft'. ,,We zien hem als een sterke, geweldige coach. Deze trainer verlangt veel van ons en het is duidelijk dat wij hem met zijn allen een goed toernooi willen schenken.”

,,Discipline in de spelersgroep is bij hem heel belangrijk. Discipline en mentaliteit zijn belangrijk als je resultaten wil halen, zeker tijdens een toernooi waar je lang bij elkaar bent. Zijn visie en karakter zijn grote kwaliteiten. Hij is sterk in het bouwen van een team en het ons eigen laten maken van verschillende speelstijlen.”

Depay speelt bij het Nederlands elftal voorin graag samen met Steven Bergwijn. ,,Ik heb een goed gevoel met Steven, dat is denk ik ook wel gebleken tijdens een aantal wedstrijden”, zei de nummer twee op de topscorerslijst aller tijden van Oranje.

Bergwijn begon op het WK als basisspeler, maar raakte zijn plek daarna kwijt. In de achtste finales viel de Ajacied in de tweede helft in. Mogelijk mag Bergwijn vrijdag tegen Argentinië wel vanaf het begin meedoen. Oranje zal tegen de Zuid-Amerikanen toe willen slaan vanuit de omschakeling en Bergwijn heeft veel snelheid. ,,Maar wie er ook naast mij speelt, er moet gepresteerd worden”, sprak Depay.

Nederland staat morgen om 20.00 uur tegenover Argentinië.

