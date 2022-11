Mexico met lege handen na dramatische ontknoping in Groep C

Voor Mexico komt een horrorscenario uit in Qatar. ‘El Tricolor’ is na een memorabele krachtsinspanning uitgeschakeld op het WK. Het Midden-Amerikaanse land heeft na een zinderende slotronde dezelfde cijfers als Polen , maar moet op grond van het doelsaldo naar huis.

Mexico en Polen eindigden na drie duels in poule C op 4 punten. Maar het Midden-Amerikaanse land won de laatste groepswedstrijd slechts met 2-1 van Saoedi-Arabië. In een absolute schiettent was dat een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen.

Zinderend. Meeslepend. Sensationeel. Het Lusail Stadion veranderde woensdagavond in een snelkookpan. Mexico groeide met Latijnse furie naar grote hoogte. Twee wedstrijden leverden geen goals op. Geen passie, tempo of hartstocht. Maar tegen de Saoedi’s volgde een geweldige krachtsinspanning. Een storm.

Thriller in Qatar

De Arabieren bezweken. In een regelrechte voetbalthriller. De oliestaat verraste de wereld in de groepsfase met een zege op Argentinië (2-1). Met een overwinning was het topland uit het Midden-Oosten doorgestroomd naar de knock-outfase. Maar de equipe van de Franse coach Hervé Renard werd weggevaagd.

In de doldwaze poule C lag Mexico na rust ineens op koers voor de achtste finale. In de eerste helft was de Midden-Amerikaanse grootmacht al dominant. Maar slordigheid voorkwam een terechte voorsprong. Orbelin Pineda verprutste fraaie kansen.

Na de pauze denderde Mexico vervolgens over de Saoedi’s heen. Na 47 minuten zorgde Henry Martin van dichtbij voor 1-0. Hij tikte binnen op aangeven van Cesar Montes. Het vuur brandde in ‘El Tricolor’. Na 52 minuten lepelde Luis Chavez een vrije trap heerlijk over de muur: 2-0.

Zodoende volgde een sensationeel slot. Omdat Polen verderop in Qatar op 2-0 achterstand werd gezet door Argentinië. Polen en Mexico kwamen zo op gelijke hoogte in de poule. Met exact dezelfde doelcijfers. En onderling resultaat. Ze kwamen in hun openingsmatch uit op 0-0.

Volgens de reglementen werd zo het fair-playklassement doorslaggevend. En dat viel in het nadeel uit van de Mexicanen, die meer gele kaarten verzamelden.

Mexico ontketende daarom een stormloop. Voor dat ene, bevrijdende doelpunt. Doelman Mohammed Al-Owais, de tweede keeper van Al Hilal, werd uit alle hoeken bestookt. Wonderwel bleef Saoedi-Arabië op de been. En in de slotfase volgde de domper voor Mexico. Salem Al-Dawsari kreeg de vrije doortocht en maakte de 2-1.

Voor Mexico was het WK zo voorbij. Gerardo Martino lijkt als bondscoach van het land op weg naar de uitgang. Voor het eerst in acht opeenvolgende WK’s (!) slaagde Mexico er niet in de groepsfase te overleven.

Dit is de eindstand in Groep C

