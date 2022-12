Moskeeën gevraagd aandacht te besteden aan WK-rellen: ‘Je verziekt het voor de hele gemeenschap’

Marokkaans elftalHet samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN) roept moskeeën in Nederland op om dinsdag en woensdag aandacht te besteden aan de komende WK-wedstrijd van Marokko. De organisatie vindt het ‘verdrietig’ dat er na iedere overwinning van het Marokkaanse elftal rellen uitbreken in voornamelijk de grote steden.

Utrecht kondigt vandaag extra maatregelen aan. Agenten kunnen woensdag preventief fouilleren in de wijk Lombok in Utrecht. Op en rond het Moskeeplein hangen bewakingscamera’s en worden extra lampen neergezet. Vier mensen die eerder de orde verstoorden, mogen woensdag niet in de buurt komen.

De gemeente Utrecht neemt de maatregelen, die dinsdag zijn aangekondigd, om nieuwe ongeregeldheden in de wijk te voorkomen. De regels gelden van woensdag 17.00 uur tot donderdag 02.00 uur. Marokko speelt woensdagavond de halve finale op het WK voetbal tegen Frankrijk.

Smet op de overwinning

,,Het werpt een smet op de overwinning van Marokko”, zegt Bouchaib Saadane, voorzitter van SMN. ,,Het is verdrietig dat een kleine groep jongeren aan het rellen slaat. Als ik zie hoe in Marokko en ook in de rest van Afrika en de Arabische wereld feest wordt gevierd zonder vernielingen, dan vraag ik me af waarom dat hier niet kan.”

Saadane is blij dat er veel buurtvaders en andere wijkgenoten vrijwillig de straat opgaan om orde te houden. ,,Dat maakt me blij en trots. Laten we als Marokkaanse-Nederlanders ook het goede voorbeeld geven.”

,,Je hoopt dat het lampje gaat branden bij degenen die dit soort ellende veroorzaken”, zegt buurtvader Mammar el Jabli. Bij elke wedstrijd van Marokko staat hij samen met zo’n tachtig andere vrijwilligers in gele hesjes in de Haagse Schilderswijk om toezicht te houden. De buurtvader roept iedereen op om relschoppers aan te spreken op hun gedrag. Ook raadt hij ouders aan om met hun kinderen de straat op te gaan om samen feest te vieren. ,,Je verziekt het anders niet alleen voor jezelf maar ook voor de hele gemeenschap. Want nu krijg je te horen dat Marokkanen geen feest kunnen vieren.”

Waterkanonnen

El Jabli en Saadane vinden de oproep van de politie om traangas en waterkanonnen in te zetten bij de volgende wedstrijd woensdag geen goed idee. El Jabli: ,,Met zo’n uitspraak trek je alleen maar de verkeerde mensen. Al zou je die middelen inzetten, maak het dan niet bekend.”

Saadane vindt dat Marokko door de rellen in een slecht daglicht wordt gesteld. ,,Er wordt wereldwijd nu veel gesproken over Marokko door het succes op het WK. Laten we de goede naam, ook op sportief gebied, niet bezoedelen.”

Rotterdam en Den Haag lieten maandag al weten dat ze, mocht het woensdag weer onrustig worden, op dezelfde manier te werk gaan als in de afgelopen weken. In allebei de steden wordt onder meer samengewerkt met buurtvaders en jongerenwerkers. Dit gebeurt ook in Amersfoort. De afgelopen wedstrijd verliep daar feestelijk, maar eerder moest de politie wel mensen aanhouden. Ook Amersfoort neemt in de aanloop naar woensdag geen extra maatregelen.