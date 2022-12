Nederland - Argentinië kan geknipt zijn voor Memphis Depay en Steven Bergwijn als spitsenkoppel, met Cody Gakpo erachter

Met video Argentinië-coach Scaloni voor kraker met Oranje: ‘Selectie bereid rug te breken om land trots te maken’

Bondscoach Lionel Scaloni hoopt morgen in Lusail geen penalty’s nodig te hebben om Oranje te verslaan, is op een vaste mandekker voor Lionel Messi voorbereid en stelt dat Argentijnen bereid zijn hun rug te breken om het land trots te maken. Dat zei de keuzeheer in aanloop naar de kraker met het Nederlands elftal.

8 december