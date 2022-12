Nieuwe aflevering in soap rond Cristiano Ronaldo: Portugese bond ontkent dat aanvoerder selectie wilde verlaten

Podcast | ‘Louis van Gaal is nu een soort José Mourinho met zijn mindgames’

Een dag zonder voetbal op het WK. En dus een dag voor vragen. Wie speelt er naast Memphis Depay in de spits? Hoe gaat het in Spanje ondertussen? Kan Messi nog verrassen met een strafschop in deze tijd van data? Welke trends zijn er te ontdekken dit WK? Etienne Verhoeff bespreekt het in de AD WK voetbalpodcast met Maarten Wijffels.

