Obsceen gebaar omstreden doelman Emiliano Martínez vereeuwigd: ‘Deze tattoo mag niet ontbreken’

WK Voetbalpod­cast | ‘Het hele stadion zal tegen Frankrijk zijn, maar die spelers zijn gehaaid’

Het is de dag van de WK finale 2022 in Qatar. Die van Lionel Messi tegen Kylian Mbappé. Pakt Messi dan toch nog zijn eerste wereldtitel? Of presteert Frankrijk het om twee wereldkampioenschappen op een rij te winnen? In de AD Voetbalpodcast blikt Etienne Verhoeff met Mikos Gouka vooruit op het slotstuk van het WK 2022.

18 december